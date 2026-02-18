Erick Baert Illusions vocales | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Erick Baert Illusions vocales | Comédie des Volcans

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Début : 2026-12-19 20:30:00

fin : 2026-12-19 21:50:00

2026-12-19

Venez voir Erick Baert dans son shox Illusions vocales

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr

English :

Come and see Erick Baert in his shox Illusions vocales

