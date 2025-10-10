Ersatz Julien Mellano Collectif Aïe Aïe Aïe Théâtre de la Halle au Blé La Flèche

Ersatz Julien Mellano Collectif Aïe Aïe Aïe

Théâtre de la Halle au Blé Place du 8 Mai 1945 La Flèche Sarthe

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03

2026-04-03

Avec Ersatz, Julien Mellano met en scène une vision possible de l’être humain à venir. Résultat saugrenu issu de l’alchimie avec la machine, cette figure hybride peut apparaître comme le vestige bancal d’un futur désenchanté.

Sur scène, une silhouette humanoïde sonde sans parole la réalité virtuelle par le truchement du détournement d’objets. Entre performance amusante et farce dérangeante, elle invite les spectateurs dans un jeu de piste drôle et mystérieux, où le langage s’articule à partir de bricolages retors et d’effets spéciaux de poche. Loin d’un discours bien ordonné sur l’avenir, Ersatz chemine dans un monde trouble où le futur est déjà présent. L’absurde et le miracle se toisent et se tissent dans un trou noir pour rejoindre le point de fuite de notre humanité qu’elle soit réelle, virtuelle ou augmentée. .

English :

With Ersatz, Julien Mellano presents a possible vision of the human being to come. The bizarre result of alchemy with the machine, this hybrid figure may appear as the shaky remnant of a disenchanted future.

German :

Mit Ersatz inszeniert Julien Mellano eine mögliche Vision eines zukünftigen Menschen. Diese Hybridfigur, die aus der Alchemie mit der Maschine hervorgegangen ist, kann wie ein wackeliges Überbleibsel einer ernüchternden Zukunft erscheinen.

Italiano :

Con Ersatz, Julien Mellano presenta una possibile visione dell’essere umano che verrà. Bizzarro risultato dell’alchimia con la macchina, questa figura ibrida può sembrare il residuo malfermo di un futuro disincantato.

Espanol :

Con Ersatz, Julien Mellano presenta una posible visión del ser humano venidero. Extraño resultado de la alquimia con la máquina, esta figura híbrida puede parecer el vestigio tambaleante de un futuro desencantado.

