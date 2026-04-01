Visite guidée du moulin à glace de la Bruère La Flèche La Flèche
Visite guidée du moulin à glace de la Bruère La Flèche La Flèche dimanche 19 avril 2026.
La Flèche
Visite guidée du moulin à glace de la Bruère La Flèche
RD306 4 chemin de la Bruère La Flèche Sarthe
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19 16:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Découvrez cet étonnant moulin qui fabrique de la glace !
Unique en France à partir de l’énergie de la rivière, ce moulin produit de l’électricité et … de la glace à rafraîchir !
– Visites individuelles d’avril à septembre. Dates des visites sur www.visithemes.com/agenda possibilité de visite couplée moulin + théâtre de la Halle au Blé (certains jours)
– Visites sur demande pour groupes toute l’année, selon disponibilités (tarif spécifique)
Proche du zoo de La Flèche, des lacs de la Monnerie et des voies vertes, ce site, niché au bord du Loir, est propice à la promenade à pied ou à vélo. .
RD306 4 chemin de la Bruère La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 83 52 00 thomas@visithemes.com
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English :
Discover this amazing ice-making mill!
L’événement Visite guidée du moulin à glace de la Bruère La Flèche La Flèche a été mis à jour le 2026-03-10 par LA FLECHE
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