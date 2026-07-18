Escale #43 In itinere collectif Place Pierre de Coubertin Lillebonne

Informations pratiques

Lillebonne

Escale #43 In itinere collectif

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-13 17:00:00

fin : 2027-02-13 18:15:00

Date(s) :

2027-02-13

Le Collectif In Itinere arrive à Lillebonne pour une Escale à la rencontre des habitant·e·s.

Notre volonté est d’aller à la rencontre des lillebonnais·es, de tous les lillebonnais·es, spectateur·ice·s assidu·e·s ou non. Les Escales proposées par le Collectif sont, à cet égard, un formidable dispositif.

Une Escale, c’est la création d’un spectacle en une semaine à partir de paroles d’habitants et d’habitantes. Le principe est simple, trois jours de rencontres et deux jours et demi de création pour un spectacle sur mesure.

Cette nouvelle escale se fait sous le regard de Guillaume Le Conquérant dont 2027 est l’année du millénaire. Sept étapes entre la France et l’Angleterre se dérouleront tout au long de l’année dont celle de Lillebonne.

Le collectif viendra à votre rencontre pour discuter

de l’héritage de Guillaume le Conquérant. Qu’évoque-t-il pour vous dans votre quotidien ? Que reste-t-il de cet héritage ? Comment vit-on dans ses traces aujourd’hui ? Que doit-on garder ou se débarrasser ? Lillebonne et Guillaume, une histoire d’amour ?

La Collectif In Itinere a l’art exquis de rendre ces témoignages sensibles, drôles, émouvants lors d’une représentation unique qui se déroulera dans le Café Juliobona. .

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 51 88 juliobona@lillebonne.fr

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English : Escale #43 In itinere collectif

L’événement Escale #43 In itinere collectif Lillebonne a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme