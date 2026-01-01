Escale au Pays des Histoires Médiathèque Champagney

Escale au Pays des Histoires Médiathèque Champagney mercredi 14 janvier 2026.

Médiathèque 24 Grande Rue Champagney Haute-Saône

Début : 2026-01-14 10:00:00
Le réseau intercommunal des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités tout au long de l’année.

Le mercredi, venez profiter d’un moment câlin avec vos bambins lors d’une séance de lecture dans les médiathèques Rahin et Chérimont.   .

Médiathèque 24 Grande Rue Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

