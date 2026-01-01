Escale au Pays des Histoires Médiathèque Champagney
Escale au Pays des Histoires Médiathèque Champagney mercredi 14 janvier 2026.
Escale au Pays des Histoires
Médiathèque 24 Grande Rue Champagney Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14 10:00:00
fin : 2026-01-14
Date(s) :
2026-01-14
Le réseau intercommunal des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités tout au long de l’année.
Le mercredi, venez profiter d’un moment câlin avec vos bambins lors d’une séance de lecture dans les médiathèques Rahin et Chérimont. .
Médiathèque 24 Grande Rue Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Escale au Pays des Histoires
L’événement Escale au Pays des Histoires Champagney a été mis à jour le 2026-01-09 par RONCHAMP TOURISME