Festiv’été à Plancher-Bas La soirée guinguette Place de la mairie Champagney

Champagney

Festiv’été à Plancher-Bas La soirée guinguette

Place de la mairie 40 rue Louis Pergaud Champagney Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Dans le cadre des Festiv’été à Plancher-Bas, l’association ALC Fitness70 organise une soirée guinguette et chansons françaises.

Le 10 juillet de 19h à 23h, sur la place de la mairie . Animation avec le groupe Les coloquintes .

Buvette sur place. Repas sur réservation à partir du 10 juin au 06 59 74 79 95 .

Place de la mairie 40 rue Louis Pergaud Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 74 79 95

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English : Festiv’été à Plancher-Bas La soirée guinguette

L’événement Festiv’été à Plancher-Bas La soirée guinguette Champagney a été mis à jour le 2026-05-05 par RONCHAMP TOURISME