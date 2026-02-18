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Festiv’été à Plancher-Bas La soirée guinguette Place de la mairie Champagney

Festiv’été à Plancher-Bas La soirée guinguette Place de la mairie Champagney vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Place de la mairie

Adresse : 40 rue Louis Pergaud

Ville : 70290 Champagney

Département : Haute-Saône

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Champagney

Festiv’été à Plancher-Bas La soirée guinguette

Place de la mairie 40 rue Louis Pergaud Champagney Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Dans le cadre des Festiv’été à Plancher-Bas, l’association ALC Fitness70 organise une soirée guinguette et chansons françaises.
Le 10 juillet de 19h à 23h, sur la place de la mairie . Animation avec le groupe Les coloquintes .
Buvette sur place. Repas sur réservation à partir du 10 juin au 06 59 74 79 95   .

Place de la mairie 40 rue Louis Pergaud Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 74 79 95 

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English : Festiv’été à Plancher-Bas La soirée guinguette

L’événement Festiv’été à Plancher-Bas La soirée guinguette Champagney a été mis à jour le 2026-05-05 par RONCHAMP TOURISME

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