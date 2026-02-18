Festiv’été à Plancher-Bas La soirée guinguette Place de la mairie Champagney
Festiv’été à Plancher-Bas La soirée guinguette Place de la mairie Champagney vendredi 10 juillet 2026.
Champagney
Festiv’été à Plancher-Bas La soirée guinguette
Place de la mairie 40 rue Louis Pergaud Champagney Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 23:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Dans le cadre des Festiv’été à Plancher-Bas, l’association ALC Fitness70 organise une soirée guinguette et chansons françaises.
Le 10 juillet de 19h à 23h, sur la place de la mairie . Animation avec le groupe Les coloquintes .
Buvette sur place. Repas sur réservation à partir du 10 juin au 06 59 74 79 95 .
Place de la mairie 40 rue Louis Pergaud Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 74 79 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festiv’été à Plancher-Bas La soirée guinguette
L’événement Festiv’été à Plancher-Bas La soirée guinguette Champagney a été mis à jour le 2026-05-05 par RONCHAMP TOURISME
À voir aussi à Champagney (Haute-Saône)
- 2è Salon d’Auteurs Régionaux de Champagney Champagney 16 mai 2026
- TRAIL DES MINES Gymnase de Champagney Champagney 17 mai 2026
- Atelier Paysage d’hiver Médiathèque Champagney 19 mai 2026
- MUSICALES DE CLAIREGOUTTE 2026 Champagney 21 mai 2026
- Concert de variété Des chansons plein la tête Champagney 22 août 2026