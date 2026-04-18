Festiv’été à Plancher-Bas Soirée friture de carpe et cocktails. Place de la mairie Champagney vendredi 3 juillet 2026.

Champagney

Festiv’été à Plancher-Bas Soirée friture de carpe et cocktails.

Place de la mairie 40 rue Louis Pergaud Champagney Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

L’association Dessine-moi une école organise, en lien avec la commune, une soirée friture de carpe et cocktails.

Vendredi 3 juillet à partir de 18h30 sur la Place de la Mairie.

Réservation possible au 06 27 29 76 89 .

Place de la mairie 40 rue Louis Pergaud Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 29 76 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festiv’été à Plancher-Bas Soirée friture de carpe et cocktails.

L’événement Festiv’été à Plancher-Bas Soirée friture de carpe et cocktails. Champagney a été mis à jour le 2026-06-10 par RONCHAMP TOURISME