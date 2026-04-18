Festiv’été à Plancher-Bas Soirée friture de carpe et cocktails. Place de la mairie Champagney
Festiv’été à Plancher-Bas Soirée friture de carpe et cocktails. Place de la mairie Champagney vendredi 3 juillet 2026.
Champagney
Festiv’été à Plancher-Bas Soirée friture de carpe et cocktails.
Place de la mairie 40 rue Louis Pergaud Champagney Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
L’association Dessine-moi une école organise, en lien avec la commune, une soirée friture de carpe et cocktails.
Vendredi 3 juillet à partir de 18h30 sur la Place de la Mairie.
Réservation possible au 06 27 29 76 89 .
Place de la mairie 40 rue Louis Pergaud Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 29 76 89
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English : Festiv’été à Plancher-Bas Soirée friture de carpe et cocktails.
L’événement Festiv’été à Plancher-Bas Soirée friture de carpe et cocktails. Champagney a été mis à jour le 2026-06-10 par RONCHAMP TOURISME
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