Rahin Modélisme 3ème Rallye du Rahin rue du Plain Champagney
Rahin Modélisme 3ème Rallye du Rahin rue du Plain Champagney samedi 18 avril 2026.
Champagney
Rahin Modélisme 3ème Rallye du Rahin
rue du Plain Terrain d’évolution Champagney Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 18:30:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-19
Rahin Modélisme organise le 3ème Rallye du Rahin, samedi 18 avril de 10h à 18h30 et dimanche 19 avril de 9h à 15h.
Buvette et restauration sur place. .
rue du Plain Terrain d’évolution Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 87 96 67
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English : Rahin Modélisme 3ème Rallye du Rahin
L’événement Rahin Modélisme 3ème Rallye du Rahin Champagney a été mis à jour le 2026-04-07 par RONCHAMP TOURISME
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