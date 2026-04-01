Rahin Modélisme 3ème Rallye du Rahin rue du Plain Champagney

Champagney

Rahin Modélisme 3ème Rallye du Rahin

rue du Plain Terrain d’évolution Champagney Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 18:30:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

Rahin Modélisme organise le 3ème Rallye du Rahin, samedi 18 avril de 10h à 18h30 et dimanche 19 avril de 9h à 15h.

Buvette et restauration sur place. .

rue du Plain Terrain d’évolution Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 87 96 67

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English : Rahin Modélisme 3ème Rallye du Rahin

L’événement Rahin Modélisme 3ème Rallye du Rahin Champagney a été mis à jour le 2026-04-07 par RONCHAMP TOURISME