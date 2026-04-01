Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rahin Modélisme 3ème Rallye du Rahin rue du Plain Champagney

Rahin Modélisme 3ème Rallye du Rahin rue du Plain Champagney samedi 18 avril 2026.

Lieu : rue du Plain

Adresse : Terrain d'évolution

Ville : 70290 Champagney

Département : Haute-Saône

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Champagney

Rahin Modélisme 3ème Rallye du Rahin

rue du Plain Terrain d’évolution Champagney Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 18:30:00

Date(s) :
2026-04-18 2026-04-19

Rahin Modélisme organise le 3ème Rallye du Rahin, samedi 18 avril de 10h à 18h30 et dimanche 19 avril de 9h à 15h.
Buvette et restauration sur place.   .

rue du Plain Terrain d’évolution Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 87 96 67 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rahin Modélisme 3ème Rallye du Rahin

L’événement Rahin Modélisme 3ème Rallye du Rahin Champagney a été mis à jour le 2026-04-07 par RONCHAMP TOURISME

À voir aussi à Champagney (Haute-Saône)