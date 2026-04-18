Animation médiathèque Ateliers de l’été juillet BIBLIOTHEQUE DE CHAMPAGNEY Champagney
Animation médiathèque Ateliers de l’été juillet BIBLIOTHEQUE DE CHAMPAGNEY Champagney mercredi 8 juillet 2026.
Champagney
Animation médiathèque Ateliers de l’été juillet
BIBLIOTHEQUE DE CHAMPAGNEY 24 Grande rue Champagney Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités ouverte à tous.
La médiathèque de Champagney vous propose des ateliers de l’été . Les mercredis après-midi à 15h. Gratuit sur inscription.
– 08/07 Abécédaire géant collectif à partir de 5 ans
– 15/07 Crée un magnifique paon à partir de 5 ans
– 22/07 Deviens apprenti Scribe à partir de 7 ans .
BIBLIOTHEQUE DE CHAMPAGNEY 24 Grande rue Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 16 91 bibli.champagney@ccrc70.fr
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English : Animation médiathèque Ateliers de l’été juillet
L’événement Animation médiathèque Ateliers de l’été juillet Champagney a été mis à jour le 2026-06-11 par RONCHAMP TOURISME
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