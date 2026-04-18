Champagney

Festiv’été à Plancher-Bas Soirée burger avec Guitare Sun

Place de la mairie Champagney Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24 22:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Dans le cadre des Festiv’été, le Ski Club de la Planche des Belles Filles organise la soirée Food truck L’Empire State Burgers , sur la Place du Marché à Plancher-Bas, vendredi 24 juillet de 19h à 22h.

Animation assurée par Guitar Sun.

Réservation au 06 95 67 26 88 .

Place de la mairie Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 67 26 88

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English : Festiv’été à Plancher-Bas Soirée burger avec Guitare Sun

L’événement Festiv’été à Plancher-Bas Soirée burger avec Guitare Sun Champagney a été mis à jour le 2026-06-17 par RONCHAMP TOURISME