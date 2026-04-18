Festiv’été à Plancher-Bas Soirée burger avec Guitare Sun Champagney
Festiv’été à Plancher-Bas Soirée burger avec Guitare Sun Champagney vendredi 24 juillet 2026.
Champagney
Festiv’été à Plancher-Bas Soirée burger avec Guitare Sun
Place de la mairie Champagney Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24 22:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Dans le cadre des Festiv’été, le Ski Club de la Planche des Belles Filles organise la soirée Food truck L’Empire State Burgers , sur la Place du Marché à Plancher-Bas, vendredi 24 juillet de 19h à 22h.
Animation assurée par Guitar Sun.
Réservation au 06 95 67 26 88 .
Place de la mairie Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 67 26 88
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English : Festiv’été à Plancher-Bas Soirée burger avec Guitare Sun
L’événement Festiv’été à Plancher-Bas Soirée burger avec Guitare Sun Champagney a été mis à jour le 2026-06-17 par RONCHAMP TOURISME
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