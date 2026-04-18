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Festiv’été à Plancher-Bas Soirée Paëlla Champagney

Festiv’été à Plancher-Bas Soirée Paëlla Champagney vendredi 7 août 2026.

Adresse : Place de la mairie

Ville : 70290 Champagney

Département : Haute-Saône

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 13 13 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Champagney

Festiv’été à Plancher-Bas Soirée Paëlla

Place de la mairie Champagney Haute-Saône

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Dans le cadre des Festiv’été, les Sapeurs Pompiers de Plancher-Bas organisent la soirée Paëlla , sur la Place du Marché , vendredi 7 août à partir de 19h.
Tarif menu 13€ par personne Sur place ou à emporter.
Uniquement sur réservation au 06 07 70 01 20   .

Place de la mairie Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 70 01 20 

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English : Festiv’été à Plancher-Bas Soirée Paëlla

L’événement Festiv’été à Plancher-Bas Soirée Paëlla Champagney a été mis à jour le 2026-06-17 par RONCHAMP TOURISME

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