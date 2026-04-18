Champagney

Festiv’été à Plancher-Bas Soirée Paëlla

Place de la mairie Champagney Haute-Saône

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Dans le cadre des Festiv’été, les Sapeurs Pompiers de Plancher-Bas organisent la soirée Paëlla , sur la Place du Marché , vendredi 7 août à partir de 19h.

Tarif menu 13€ par personne Sur place ou à emporter.

Uniquement sur réservation au 06 07 70 01 20 .

Place de la mairie Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 70 01 20

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English : Festiv’été à Plancher-Bas Soirée Paëlla

L’événement Festiv’été à Plancher-Bas Soirée Paëlla Champagney a été mis à jour le 2026-06-17 par RONCHAMP TOURISME