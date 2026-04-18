Festiv’été à Plancher-Bas Soirée Paëlla Champagney
Festiv’été à Plancher-Bas Soirée Paëlla Champagney vendredi 7 août 2026.
Champagney
Festiv’été à Plancher-Bas Soirée Paëlla
Place de la mairie Champagney Haute-Saône
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Dans le cadre des Festiv’été, les Sapeurs Pompiers de Plancher-Bas organisent la soirée Paëlla , sur la Place du Marché , vendredi 7 août à partir de 19h.
Tarif menu 13€ par personne Sur place ou à emporter.
Uniquement sur réservation au 06 07 70 01 20 .
Place de la mairie Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 70 01 20
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English : Festiv’été à Plancher-Bas Soirée Paëlla
L’événement Festiv’été à Plancher-Bas Soirée Paëlla Champagney a été mis à jour le 2026-06-17 par RONCHAMP TOURISME
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