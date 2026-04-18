Animation médiathèque Ateliers de l’été août BIBLIOTHEQUE DE CHAMPAGNEY Champagney

Champagney

Animation médiathèque Ateliers de l’été août

BIBLIOTHEQUE DE CHAMPAGNEY 24 Grande rue Champagney Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 15:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités ouverte à tous.

La médiathèque de Champagney vous propose des ateliers de l’été . Les mercredis après-midi à 15h. Gratuit sur inscription.

– 05/08 Scrapbooking à partir de 8 ans

– 12/08 Jeux de société tout public

– 19/08 Abécédaire géant collectif à partir de 5 ans

– 26/08 Les folles gommettes à partir de 5 ans .

BIBLIOTHEQUE DE CHAMPAGNEY 24 Grande rue Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 16 91 bibli.champagney@ccrc70.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animation médiathèque Ateliers de l’été août

L’événement Animation médiathèque Ateliers de l’été août Champagney a été mis à jour le 2026-06-11 par RONCHAMP TOURISME