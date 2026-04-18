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Animation médiathèque Ateliers de l’été août BIBLIOTHEQUE DE CHAMPAGNEY Champagney

Animation médiathèque Ateliers de l’été août BIBLIOTHEQUE DE CHAMPAGNEY Champagney mercredi 5 août 2026.

Lieu : BIBLIOTHEQUE DE CHAMPAGNEY

Adresse : 24 Grande rue

Ville : 70290 Champagney

Département : Haute-Saône

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Champagney

Animation médiathèque Ateliers de l’été août

BIBLIOTHEQUE DE CHAMPAGNEY 24 Grande rue Champagney Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 15:00:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités ouverte à tous.
La médiathèque de Champagney vous propose des ateliers de l’été . Les mercredis après-midi à 15h. Gratuit sur inscription.
– 05/08 Scrapbooking à partir de 8 ans
– 12/08 Jeux de société tout public
– 19/08 Abécédaire géant collectif à partir de 5 ans
– 26/08 Les folles gommettes à partir de 5 ans   .

BIBLIOTHEQUE DE CHAMPAGNEY 24 Grande rue Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 16 91  bibli.champagney@ccrc70.fr

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English : Animation médiathèque Ateliers de l’été août

L’événement Animation médiathèque Ateliers de l’été août Champagney a été mis à jour le 2026-06-11 par RONCHAMP TOURISME

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