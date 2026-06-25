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Fête Nationale et Feu d’artifice Place de la Mairie Champagney

Fête Nationale et Feu d’artifice Place de la Mairie Champagney mardi 14 juillet 2026.

Lieu
Place de la Mairie
Adresse
D4
Ville
70290 Champagney
Département
Haute-Saône
Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
16:45:00
Tarif

Champagney

Fête Nationale et Feu d’artifice

Place de la Mairie D4 Champagney Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 16:45:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

La commune de Plancher-Bas organise la Fête Nationale sur la Place de la Mairie.

Le programme de la journée
– Rassemblement Place de la Libération 16h45
– Cérémonie patriotique à 17h
– Next Week 18h
– Drôle de rencontre (variété musette) en concert à 20h00
– Dj K’Dance 90 jusqu’à 1h
– Feu d’artifice à 21h30
Structures gonflables pour les enfants gratuites de 17h30 à 20h30
Buvette et restauration sur place   .

Place de la Mairie D4 Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 13 39 

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English : Fête Nationale et Feu d’artifice

L’événement Fête Nationale et Feu d’artifice Champagney a été mis à jour le 2026-06-25 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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