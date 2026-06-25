Fête Nationale et Feu d’artifice Place de la Mairie Champagney
Fête Nationale et Feu d’artifice Place de la Mairie Champagney mardi 14 juillet 2026.
Champagney
Fête Nationale et Feu d’artifice
Place de la Mairie D4 Champagney Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 16:45:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
La commune de Plancher-Bas organise la Fête Nationale sur la Place de la Mairie.
Le programme de la journée
– Rassemblement Place de la Libération 16h45
– Cérémonie patriotique à 17h
– Next Week 18h
– Drôle de rencontre (variété musette) en concert à 20h00
– Dj K’Dance 90 jusqu’à 1h
– Feu d’artifice à 21h30
Structures gonflables pour les enfants gratuites de 17h30 à 20h30
Buvette et restauration sur place .
Place de la Mairie D4 Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 13 39
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English : Fête Nationale et Feu d’artifice
L’événement Fête Nationale et Feu d’artifice Champagney a été mis à jour le 2026-06-25 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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