Fête Nationale et Feu d’artifice Place de la Mairie Champagney mardi 14 juillet 2026.

Champagney

Fête Nationale et Feu d’artifice

Place de la Mairie D4 Champagney Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 16:45:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

La commune de Plancher-Bas organise la Fête Nationale sur la Place de la Mairie.

Le programme de la journée

– Rassemblement Place de la Libération 16h45

– Cérémonie patriotique à 17h

– Next Week 18h

– Drôle de rencontre (variété musette) en concert à 20h00

– Dj K’Dance 90 jusqu’à 1h

– Feu d’artifice à 21h30

Structures gonflables pour les enfants gratuites de 17h30 à 20h30

Buvette et restauration sur place .

Place de la Mairie D4 Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 13 39

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English : Fête Nationale et Feu d’artifice

L’événement Fête Nationale et Feu d’artifice Champagney a été mis à jour le 2026-06-25 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)