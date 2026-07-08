Escale des arts expositions de Marie-Hélène Cotten et Nicole Gouiffès l’Archipel Fouesnant

Informations pratiques

Fouesnant

Escale des arts expositions de Marie-Hélène Cotten et Nicole Gouiffès

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-20

Durant l’été, l’Archipel accueille chaque semaine les œuvres de deux artistes plasticiens (peintres, photographes, graveur·euses…) du pays fouesnantais, amateur·rice·s ou professionnel·le·s.

Au programme cette semaine Marie-Hélène Cotten et Nicole Gouiffès

– Marie-Hélène Cotten, collages

Marie-Hélène Cotten aime depuis toujours explorer les différents univers du collage, un art souvent méconnu qui a eu ses maîtres avec les surréalistes et les cubistes et bien d’autres depuis. Aragon le définit comme une sorte de désespoir du peintre, à l’échelle de quoi le monde est repensé .

Les collages présentés ici évoquent pour la plupart des paysages (villes, campagne, montagne et mer). En découpant, en déchirant et en assemblant les matériaux qui l’inspirent emballages, papier de verre, affiches, végétaux et vieux papiers riches de marques du temps -, elle compose une vision un peu contemplative du monde, entre terre et ciel, aube et couchant, brumes et clarté, toujours en recherchant de nouvelles harmonies.

– Nicole Gouiffès, collages

Une feuille, un trait, une goutte qui tombe, une couleur qui s’étale, un espace qui se crée.

Autodidacte, Nicole Gouiffès est depuis toujours attirée par le dessin et la peinture. Son apprentissage assidu du trait et de la surface à combler par la pratique du dessin, de l’aquarelle et de l’huile pratiques parfois entremêlées a stimulé sa curiosité pour tester l’utilisation du papier, d’abord en complément puis en élément unique du tableau. Un dessin préparatoire léger, une recherche des matières et du rendu dans l’épaisseur et la transparence, une élaboration des contours ou suggestion de formes, un travail parfois en miroir tout est prétexte à anticipation et réflexion. C’est toute la richesse des papiers qui est source d’inspiration. .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 18 87

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English :

L’événement Escale des arts expositions de Marie-Hélène Cotten et Nicole Gouiffès Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-30 par OT FOUESNANT LES GLENAN