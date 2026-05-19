Jazz à la plage concerts en plein air près du parking de la pointe Fouesnant
Jazz à la plage concerts en plein air près du parking de la pointe Fouesnant jeudi 9 juillet 2026.
Fouesnant
Jazz à la plage concerts en plein air
près du parking de la pointe Route de la Pointe de Mousterlin Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Tous les jeudis à 18h30
La Ville de Fouesnant s’associe à l’association quimpéroise les Aprèm’Jazz pour offrir, en sortie de plage et à l’heure de l’apéro, un bouquet de concerts gratuits.
Des formations diverses et locales proposent, au fil de l’été, une traversée réjouissante des différentes esthétiques et époques du jazz tout en célébrant l’aspect populaire, festif et ouvert de ce genre musical !
+ un bar éphémère est ouvert sur le site les soirs de concerts
> En cas de pluie, repli à l’Archipel, 1 rue des îles, 29170 Fouesnant
Au programme de ce 09/07
Le Big Band des Aprèm’Jazz
Jazz instrumental
Tout public
Durée 1h15
Gratuit
Le Big Band des Aprèm Jazz réunit non moins de 17 musicien·ne·s. Dirigé par Geoffrey Chaurand, il est composé d’une section rythmique (basse, batterie, guitare et clavier) et d’une section cuivre composée de 5 saxophones, 4 trombones et 4 trompettes.
Son répertoire reflète une grande diversité stylistique, allant du swing traditionnel aux fusions modernes en passant par des influences latines et funk. Il met en valeur la richesse du langage jazz et sa capacité à évoluer tout en conservant son essence le groove, l’improvisation et l’expression collective. .
près du parking de la pointe Route de la Pointe de Mousterlin Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 18 87
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English :
L’événement Jazz à la plage concerts en plein air Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-19 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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