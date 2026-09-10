Escale en famille, Médiathèque Vieux-Lille, Lille
samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque Vieux-Lille · Lille
Informations pratiques
Escale en famille Samedi 12 septembre, 15h00 Médiathèque Vieux-Lille Nord
Entrée libre, sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T15:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-12T15:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:30:00+02:00
Les ateliers de l’exposition du musée de l’Hospice Comtesse prennent leurs quartiers à la bibliothèque du Vieux-Lille.
Escale en famille : un atelier décalque à l’huile sur le thème des tapisseries lilloises, dans le cadre de l’exposition « Trésors de laine et de soie ».
Médiathèque Vieux-Lille /27 place Louise de Bettignies Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France
Les ateliers de l’exposition du musée de l’Hospice Comtesse prennent leurs quartiers à la bibliothèque du Vieux-Lille
MHC, Lille
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