Escale en famille, Médiathèque Vieux-Lille, Lille

Informations pratiques

Escale en famille Samedi 12 septembre, 15h00 Médiathèque Vieux-Lille Nord

Entrée libre, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T15:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-12T15:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:30:00+02:00

Les ateliers de l’exposition du musée de l’Hospice Comtesse prennent leurs quartiers à la bibliothèque du Vieux-Lille.

Escale en famille : un atelier décalque à l’huile sur le thème des tapisseries lilloises, dans le cadre de l’exposition « Trésors de laine et de soie ».

Médiathèque Vieux-Lille /27 place Louise de Bettignies Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

Les ateliers de l’exposition du musée de l’Hospice Comtesse prennent leurs quartiers à la bibliothèque du Vieux-Lille

MHC, Lille