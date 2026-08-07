Escale ligérienne sur l’île de Chalonnes La Queue de l’Île Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

Escale ligérienne sur l’île de Chalonnes

La Queue de l’Île Guinguette du Bout de l’Île Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 11:00:00

fin : 2026-09-05 22:00:00

Date(s) :

2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06

Explorez les paysages de la Loire et échangez sur la vie du fleuve lors d’un week-end d’animations, de balades sonores et de découvertes.

La Mission Val de Loire patrimoine mondial fait escale pour un week-end de découverte et d’échanges, marquant le lancement du projet d’École-territoire de Loire. Cet événement réunit petits et grands autour d’ateliers, de balades et de moments de convivialité.

Le vendredi, la programmation débute à 20h30 avec Mon palais est un paysage , un ciné-récit proposé par le groupe artistique Alice. Ce spectacle brosse un portrait sensible du vivant au sein de deux fermes paysannes des Mauges en interrogeant notre rapport à la terre, au paysage et au bien manger.

Le samedi et le dimanche, les animations Le Val de Loire à la carte se déroulent en continu entre 11h00 et 18h00

– Un quiz sonore pour se mettre à l’écoute des sons du Val de Loire L’épopée d’un grain de sable , une animation ludique pour comprendre la fabrique du paysage La lecture du journal La ga(r)zette

– Une balade sonore en autonomie L’animation Les petites bidouilles le samedi, pour écouter la parole des iliens

Des temps forts spécifiques rythment également ces deux journées

– Une balade sonore accompagnée de 6 km (durée 2h30) intitulée Comment habiter en terre submersible ? , proposée le samedi de 14h00 à 16h30 ainsi que le dimanche de 10h00 à 12h30 pour arpenter la queue de l’île

– Le samedi à 20h30, un concert du Trio du Bled avec Titi Robin est proposé par la guinguette

Le dimanche entre 15h00 et 18h00, plusieurs rendez-vous sont programmés simultanément l’expérience d’écoute L’oreille des Trognes par l’audio-naturaliste Boris Jollivet, un plateau d’expression Radio Loire pour échanger sur le vivre avec le fleuve, et l’atelier Wiki Loire pour apprendre à enrichir la page Wikipédia de l’île .

La Queue de l’Île Guinguette du Bout de l’Île Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 47 66 94 49

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English :

Explore the landscapes of the Loire and learn about life along the river during a weekend of activities, audio tours, and discoveries.

L’événement Escale ligérienne sur l’île de Chalonnes Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges