Course de caisses à savon à la Pommeraye Rue de Vendée Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Course de caisses à savon à la Pommeraye

Rue de Vendée La Pommeraye Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 09:30:00

fin : 2026-08-30 17:30:00

Date(s) :

2026-08-30

Venez encourager les pilotes lors d’une journée de descente, où l’ingéniosité, l’originalité et l’esprit festif sont à l’honneur.

Le comité des fêtes organise une course de caisses à savon folkloriques à La Pommeraye. Cet événement permet aux participants de construire et de piloter des véhicules artisanaux dans le cadre d’un projet collectif basé sur la récupération et le partage. Le circuit d’environ 500 mètres, sécurisé par des ballots de paille et des barrières, est entièrement fermé à la circulation pour l’occasion.

Déroulement de la journée

– Matinée Briefing des pilotes et contrôle technique des véhicules dès 7h30.

– Courses Départs des caisses de 9h30 à 12h00, puis de 14h00 à 17h00.

– Clôture Remise des prix à partir de 17h15, incluant une récompense pour la création la plus insolite.

Modalités de participation La course est accessible aux pilotes à partir de 12 ans, les enfants dès 7 ans pouvant être passagers. Pour garantir la sécurité, chaque caisse doit disposer de freins efficaces, d’une direction solide et ne pas dépasser 150 kg. Attention, les places sont limitées inscrivez-vous avant le 1er juin 2026 pour garantir votre départ (inscription gratuite) !

Une buvette et un service de restauration sont prévus sur place pour accueillir le public tout au long de l’événement. .

Rue de Vendée La Pommeraye Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 17 40 16 04 andre.guitet@orange.fr

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English :

Come and cheer on the riders during a day of downhill action, where ingenuity, originality and festive spirit are the order of the day.

L’événement Course de caisses à savon à la Pommeraye Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-21 par Pôle Tourisme ôsezMauges