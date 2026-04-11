Spectacle d’improvisation avec la Multi Team à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Spectacle d’improvisation avec la Multi Team à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 18:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Faites le plein d’humour et d’imagination pour clore le week-end en beauté sur les rives de l’Èvre.

La Drain’Guette, votre guinguette de plein air installée sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais, vous invite à partager un nouveau moment culturel sous ses grands arbres. Ce site ombragé, halte idéale sur les parcours de randonnée et de La Loire à Vélo, s’anime régulièrement pour faire la part belle au spectacle vivant. Toujours proposé en participation libre (au chapeau), ce rendez-vous dominical mise sur la convivialité et la spontanéité au cœur des Mauges.

Pour cette fin d’août, la scène accueille les comédiens de la Multi Team pour une performance d’improvisation théâtrale unique. Les artistes relèveront le défi de créer des histoires instantanées, rythmées par les suggestions du public et leur propre sens de la répartie. Pendant que les rires fusent, les parents peuvent se détendre autour d’un verre tandis que les plus jeunes profitent du parc à gosses pour s’amuser avec les jeux et les tracteurs.

Dès 18h, le foodtruck Pizza di Piero s’installe sur la base nautique pour préparer ses pizzas artisanales. Ce service vient enrichir l’offre habituelle de boissons locales et de planches apéritives de la guinguette, offrant une formule parfaite pour prolonger la soirée de manière gourmande et chaleureuse au bord de l’eau. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

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English :

Fill up on humor and imagination to close the weekend in style on the banks of the river Èvre.

L’événement Spectacle d’improvisation avec la Multi Team à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges