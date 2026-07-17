“Escale sensorielle autour du monde” Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Georges-d’Oléron

“Escale sensorielle autour du monde”

Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-26 15:00:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-26

Voyagez autrement grâce à une expérience sensorielle où le toucher, les odeurs et l’imagination vous feront découvrir le monde. Une animation ludique pour éveiller les sens, partager des découvertes et s’évader… sans quitter la médiathèque.

.

Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Travel in a different way through a sensory experience where touch, smell, and imagination will help you discover the world. A fun activity to awaken the senses, share discoveries, and escape—all without leaving the media center.

L’événement “Escale sensorielle autour du monde” Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes