Escales Africaines Rennes – multi sites Rennes

Informations pratiques

Escales Africaines revient à Rennes du 16 au 18 octobre 2026 !

Pendant trois jours, le festival célèbre les cultures africaines et diasporiques à travers une programmation pluridisciplinaire mêlant musiques, danses, littérature, arts visuels, performances et temps de partage. Plus qu’un festival, Escales Africaines est un espace où se croisent création, transmission, participation et réappropriation des récits, porté par des artistes, des habitant·es et des associations.

Vendredi – Faire entendre d’autres récits

Une soirée pour écouter, partager et faire résonner des voix trop souvent invisibilisées. Entre lectures, rencontres, table ronde et concert, artistes, penseur.euses et publics se retrouvent autour des récits diasporiques, des écritures contemporaines et des imaginaires décoloniaux. Un temps d’échange pour ouvrir le dialogue et faire émerger d’autres façons de raconter le monde.

Samedi – De la transmission à la fête

Une journée placée sous le signe de la pratique et de la découverte : master classes, ateliers, initiation au DJing sur cassettes, déambulation musicale dans Rennes, rencontres… Avant de rejoindre l’UBU pour Habibi Club #3, une grande nuit consacrée aux musiques populaires et actuelles du Maghreb, entre concerts live et DJ sets.

Dimanche – Les Escales en famille

Le festival se clôture à Villejean avec une grande journée gratuite, participative et intergénérationnelle. Spectacle jeune public, restitutions artistiques, fresque participative, ateliers, village associatif, expositions, arts plastiques… Autant de propositions pour découvrir, pratiquer et partager. La journée s’achève par un grand cercle de danses, réunissant artistes invités, percussionnistes, danseur.euses de Bretagne, jeunes du quartier et public dans une même célébration.

Trois jours pour écouter, transmettre, créer et célébrer ensemble. Une édition qui affirme une Afrique contemporaine, plurielle et ouverte sur le monde, en faisant dialoguer les cultures diasporiques avec les réalités d’aujourd’hui et la richesse des territoires.

💛 La programmation détaillée sera dévoilée très bientôt… Restez connecté.es !