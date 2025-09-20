Informations pratiques

Saint-Gervais

Escales culturelles des anim’été cap sur la 1ère guinguette à Mombrier !

Espace Talet Saint-Gervais Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-07-09 22:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Cet été, le Grand Cubzaguais s’anime au rythme de la soirée estivale placée sous le signe de la musique, de la convivialité et de la danse, avec le bal Rita Rita du Parti Collectif.

Des tables seront réservées pour partager pleinement ce moment festif.

Au programme

Dès 19h

– Animations sportives.

– Jeux en accès libre.

– Restauration et buvette sur place.

– Pique-nique possible.

À 20h

– Bal Gascon Brésilien “Rita Rita”.

Bal gascon brésilien avec Rita Macedo, chanteuse accordéoniste franco-brésilienne et 4 autres musiciens du Parti Collectif Louis Lubat, Jaime Chao, Brice Matha et Yoann Scheidt.

Dans la continuité du Bus des Curiosités, la Communauté de communes du Grand Cubzaguais vous propose une nouvelle Escale culturelle. Montez à bord d’une navette gratuite et climatisée pour rejoindre la guinguette de Mombrier !

Une soirée estivale placée sous le signe de la musique. .

Espace Talet Saint-Gervais 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 14 73 27 culture@grand-cubzaguais.fr

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English : Escales culturelles des anim’été cap sur la 1ère guinguette à Mombrier !

L’événement Escales culturelles des anim’été cap sur la 1ère guinguette à Mombrier ! Saint-Gervais a été mis à jour le 2026-06-26 par Bourg Cubzaguais Tourisme