Votre été dans le Grand Cubzaguais avec les Anim’été Saint-Gervais lundi 6 juillet 2026.

Saint-Gervais

Votre été dans le Grand Cubzaguais avec les Anim’été

Dans le Grand-Cubzaguais Saint-Gervais Gironde

Tarif : 0 – 0 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-06

Cet été, le Grand Cubzaguais s’anime au rythme des Anim’Été du 6 juillet au 21 août 2026 !

Une programmation riche et variée vous attend sur l’ensemble du territoire, avec des activités sportives, des découvertes, des rendez-vous culturels et des moments à partager en famille ou entre amis.

Paddle, structure gonflables, baby-gym, kart à pédales, tir à l’arc/foot, tournoi de futsal, simulateur de kit surf, randonnée gourmande, randonnée Nocturne, Olympiades.

Cette année, réservez et payez vos activités directement en ligne via la billetterie de l’Office de Tourisme.

Pour les animations concernées, aucun règlement ne sera possible sur place. .

Dans le Grand-Cubzaguais Saint-Gervais 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Votre été dans le Grand Cubzaguais avec les Anim’été

L’événement Votre été dans le Grand Cubzaguais avec les Anim’été Saint-Gervais a été mis à jour le 2026-06-13 par Bourg Cubzaguais Tourisme