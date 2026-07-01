Escales gourmandes #1 – Concours de pétanque, Esplanade Bellecourt à Bessières, Bessières

Informations pratiques

Escales gourmandes #1 – Concours de pétanque Vendredi 3 juillet, 17h00 Esplanade Bellecourt à Bessières Haute-Garonne

10€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T17:00:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-03T17:00:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00

Véritable rendez-vous populaire du Sud-Ouest, la pétanque rassemble toutes les générations autour d’un moment simple, chaleureux et festif. Que vous soyez joueur confirmé ou simple amateur, chacun pourra participer ou encourager les équipes dans une ambiance détendue.

Dès 18h, la place prendra des airs de guinguette estivale où les boules s’entrechoqueront au rythme de la musique. Entre amis, en famille ou entre voisins, venez partager un moment de bonne humeur autour d’une animation accessible à tous. La restauration et les boissons proposées sur place permettront de prolonger la soirée tout en profitant des belles soirées d’été bessiéraines.

Cette première Escale Gourmande est l’occasion idéale de se retrouver, d’échanger et de lancer ensemble la saison estivale dans un esprit de partage et de proximité. Un rendez-vous placé sous le signe de la détente, du jeu et de la convivialité, fidèle à l’esprit des Escales Gourmandes.

Escale Gourmande #1 Soirée Pétanque en doublette

VENDREDI 03 JUILLET dès 18h

Esplanade Bellecourt

AU PROGRAMME

17H Dernières inscriptions sur place : 10€/ personne

18H Début du concours en doublette

Ouverture des Foodtrucks et de la buvette

Début de l’animation musicale avec DJ

Pré-inscription : https://sporteventtonight.com/product/petanque-two-tonight-pack-evenement-bessieres/

organisé avec Pétanque Two Night

Esplanade Bellecourt à Bessières Esplanade Bellecourt – 31660 Bessières Bessières 31660 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://sporteventtonight.com/product/petanque-two-tonight-pack-evenement-bessieres/ »}]

L’été débute sous le signe de la convivialité avec une grande soirée pétanque sur la place Bellecourt. pétanque soirée

Nina Vinches Ville de Bessières