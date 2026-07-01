Escale Gourmande #2 Blind Test Musical, Esplanade Bellecourt à Bessières, Bessières
vendredi 10 juillet 2026 · Esplanade Bellecourt à Bessières · Bessières
Informations pratiques
Escale Gourmande #2 Blind Test Musical Vendredi 10 juillet, 18h00 Esplanade Bellecourt à Bessières Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T18:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T18:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:00:00+02:00
La deuxième Escale Gourmande invite les petits et les grands à participer à une soirée musicale pleine de surprises. Dans une ambiance festive et décontractée, les participants devront reconnaître les plus grands tubes d’hier et d’aujourd’hui lors d’un grand blind test animé par Les Jolies Musiques.
Des années 80 aux succès actuels, en passant par la variété française, le rock ou les musiques de films, chacun pourra mettre à l’épreuve sa mémoire musicale. Que vous veniez pour gagner ou simplement pour vous amuser, l’objectif reste le même : partager un moment convivial et fédérateur.
Dès 18h, food trucks et buvette accueilleront les visiteurs pour un début de soirée gourmand avant le lancement des animations musicales. Rires, défis et bonne humeur seront au rendez-vous pour cette soirée où les générations se retrouveront autour d’une passion universelle : la musique.
Escale Gourmande #2 Blind Test Musical
VENDREDI 10 JUILLET dès 18h
Esplanade Bellecourt
AU PROGRAMME
18h Ouverture des Foodtrucks et de la buvette
19h Lancement de l’animation musicale
organisé avec Les Jolies Musiques
21h Début du Blind test
Esplanade Bellecourt à Bessières Esplanade Bellecourt – 31660 Bessières Bessières 31660 Haute-Garonne Occitanie
Préparez vos oreilles et révisez vos classiques ! musique blind test
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