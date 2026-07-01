Escale Gourmande #2 Blind Test Musical, Esplanade Bellecourt à Bessières, Bessières

Informations pratiques

Escale Gourmande #2 Blind Test Musical Vendredi 10 juillet, 18h00 Esplanade Bellecourt à Bessières Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T18:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T18:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:00:00+02:00

La deuxième Escale Gourmande invite les petits et les grands à participer à une soirée musicale pleine de surprises. Dans une ambiance festive et décontractée, les participants devront reconnaître les plus grands tubes d’hier et d’aujourd’hui lors d’un grand blind test animé par Les Jolies Musiques.

Des années 80 aux succès actuels, en passant par la variété française, le rock ou les musiques de films, chacun pourra mettre à l’épreuve sa mémoire musicale. Que vous veniez pour gagner ou simplement pour vous amuser, l’objectif reste le même : partager un moment convivial et fédérateur.

Dès 18h, food trucks et buvette accueilleront les visiteurs pour un début de soirée gourmand avant le lancement des animations musicales. Rires, défis et bonne humeur seront au rendez-vous pour cette soirée où les générations se retrouveront autour d’une passion universelle : la musique.

Escale Gourmande #2 Blind Test Musical

VENDREDI 10 JUILLET dès 18h

Esplanade Bellecourt

AU PROGRAMME

18h Ouverture des Foodtrucks et de la buvette

19h Lancement de l’animation musicale

organisé avec Les Jolies Musiques

21h Début du Blind test

Esplanade Bellecourt à Bessières Esplanade Bellecourt – 31660 Bessières Bessières 31660 Haute-Garonne Occitanie

Préparez vos oreilles et révisez vos classiques ! musique blind test