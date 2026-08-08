Escales gourmandes Médiathèque Annexe du Gour de l’arche Périgueux

mercredi 18 novembre 2026 · Médiathèque Annexe du Gour de l'arche · Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Escales gourmandes

Médiathèque Annexe du Gour de l’arche 68 Rue Pierre Brantôme Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 14:30:00

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-11-18

Voyage culturel et culinaire en Azerbaïdjan, dans le cadre du Festival du Livre Gourmand. .

Médiathèque Annexe du Gour de l’arche 68 Rue Pierre Brantôme Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 09 46 13 mediatheque@perigueux.fr

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English : Escales gourmandes

L’événement Escales gourmandes Périgueux a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Communal de Périgueux