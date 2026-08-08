Escales gourmandes Médiathèque Annexe du Gour de l’arche Périgueux
mercredi 18 novembre 2026 · Médiathèque Annexe du Gour de l'arche · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Escales gourmandes
Médiathèque Annexe du Gour de l’arche 68 Rue Pierre Brantôme Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 14:30:00
fin : 2026-11-18
Date(s) :
2026-11-18
Voyage culturel et culinaire en Azerbaïdjan, dans le cadre du Festival du Livre Gourmand. .
Médiathèque Annexe du Gour de l’arche 68 Rue Pierre Brantôme Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 09 46 13 mediatheque@perigueux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Escales gourmandes
L’événement Escales gourmandes Périgueux a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Communal de Périgueux
À voir aussi à Périgueux (Dordogne)
- Soirée de rentrée des éditeurs et éditrices de l’AENA Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux 10 septembre 2026
- À BAS BRUIT, DE CLÉMENCE ARNOLD centre culturel la visitation Périgueux 11 septembre 2026
- Le Palace BOBBY DIRNINGER en concert ! Le Palace Périgueux 11 septembre 2026
- Festival AENA Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux 12 septembre 2026
- Atelier Création de Jesmonite & Brunch Maison Tarte Maison Tarte Périgueux 12 septembre 2026