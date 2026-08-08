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Escales gourmandes Médiathèque Annexe du Gour de l’arche Périgueux

mercredi 18 novembre 2026 · Médiathèque Annexe du Gour de l'arche · Périgueux

Escales gourmandes Médiathèque Annexe du Gour de l’arche Périgueux

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Médiathèque Annexe du Gour de l'arche
Adresse
68 Rue Pierre Brantôme
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Escales gourmandes

Médiathèque Annexe du Gour de l’arche 68 Rue Pierre Brantôme Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 14:30:00
fin : 2026-11-18

Date(s) :
2026-11-18

Voyage culturel et culinaire en Azerbaïdjan, dans le cadre du Festival du Livre Gourmand.   .

Médiathèque Annexe du Gour de l’arche 68 Rue Pierre Brantôme Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 09 46 13  mediatheque@perigueux.fr

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English : Escales gourmandes

L’événement Escales gourmandes Périgueux a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Communal de Périgueux

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