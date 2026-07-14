Escales Patrimoine Château à la bougie et rencontres insolites Hôtel de Ville Château des Covet Marignane

Informations pratiques

Marignane

Escales Patrimoine Château à la bougie et rencontres insolites

Lundi 24 août 2026 de 21h à 22h30.

A 21h Distribution des petites lanternes à l’Office de Tourisme.

Durée 1h30.

A la fin de la visite verre de l’amitié offert. Hôtel de Ville Château des Covet Esplanade Laurens Deleuil Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 21:00:00

fin : 2026-08-24 22:30:00

Date(s) :

2026-08-24

Visite du château sous la « conduite » de Michel Méténier. Vous pourrez découvrir des détails d’architecture (gypseries, plafonds à la française, peintures…) dans les pièces d’apparat, et faire des rencontres insolites.

Au programme scénettes inédites.

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Hôtel de Ville Château des Covet Esplanade Laurens Deleuil Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 97 officedetourisme@ville-marignane.fr

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English :

Visit the château under the guidance of Michel Méténier. You?ll discover architectural details (gypseries, French ceilings, paintings?) in the ceremonial rooms, and meet some unusual people.

On the program: never-before-seen scenes.

L’événement Escales Patrimoine Château à la bougie et rencontres insolites Marignane a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme de Marignane