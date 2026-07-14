Escales Patrimoine Randonnées à la frontale et observation des étoiles Le Jaï Marignane
mercredi 22 juillet 2026 · Le Jaï · Marignane
Informations pratiques
Marignane
Escales Patrimoine Randonnées à la frontale et observation des étoiles
Mercredi 22 juillet 2026.
A 19h45 à l’aire de stationnement des
Garances (au bout de l’avenue Henri Fabre, côté Marignane).
Pas de dénivelé. Le Jaï Avenue Henri Fabre Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Vivez une expérience originale en découvrant les marais et le Jaï de nuit à la lumière d’une lampe frontale avec Jeff, guide nature municipal, spécialiste environnement. Elle sera suivie d’une lecture des étoiles par le club d’astronomie, Astroclub M13.
« Au fur et à mesure que la nuit tombe, le paysage se transforme, les bruits sont différents…
A la fin de la visite guidée, vers 22 heures, c’est le ciel qui s’offre à vous Lune, Saturne, Jupiter, amas globulaires, étoiles doubles, nébuleuses, galaxies… seront identifiés au télescope. Les particularités d’un ciel d’été seront expliquées. » .
Le Jaï Avenue Henri Fabre Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 97 officedetourisme@ville-marignane.fr
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English :
Discover the marshes and the Jaï at night by headlamp with Jeff, a municipal nature guide and environmental specialist. This will be followed by a star reading by Astroclub M13.
L’événement Escales Patrimoine Randonnées à la frontale et observation des étoiles Marignane a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme de Marignane
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