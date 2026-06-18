Fête du Jaï Marignane
Fête du Jaï Marignane mardi 14 juillet 2026.
Marignane
Fête du Jaï
Mardi 14 juillet 2026.
A partir de 20h. Parking plage du Jaï Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Retrouvez la cuisine du Monde avec différents food-trucks.
Une soirée bleu, blanc, rouge avec DJ, saxophoniste, danseuses. Au programme aussi spectacle de flammes, mousse, artifice et surprises.
Venez danser et vous ambiancer jusqu’au bout de la nuit.
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Parking plage du Jaï Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur animation@ville-marignane.fr
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English :
World cuisine with a variety of food-trucks.
A blue, white and red evening with DJ, saxophonist and dancers. Also on the program: flame show, foam, fireworks and surprises.
Come and dance the night away.
L’événement Fête du Jaï Marignane a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Marignane
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