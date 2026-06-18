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Fête du Jaï Marignane

Fête du Jaï Marignane mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Parking plage du Jaï

Ville : 13700 Marignane

Département : Bouches-du-Rhône

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Tarif :

Marignane

Fête du Jaï

Mardi 14 juillet 2026.
A partir de 20h. Parking plage du Jaï Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Retrouvez la cuisine du Monde avec différents food-trucks.
Une soirée bleu, blanc, rouge avec DJ, saxophoniste, danseuses. Au programme aussi spectacle de flammes, mousse, artifice et surprises.
Venez danser et vous ambiancer jusqu’au bout de la nuit.
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Parking plage du Jaï Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   animation@ville-marignane.fr

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English :

World cuisine with a variety of food-trucks.
A blue, white and red evening with DJ, saxophonist and dancers. Also on the program: flame show, foam, fireworks and surprises.
Come and dance the night away.

L’événement Fête du Jaï Marignane a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Marignane

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