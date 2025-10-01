Escales Patrimoine Fabrique ton nichoir Chemin dei Cassaïre Marignane

Marignane

Escales Patrimoine Fabrique ton nichoir

Jeudi 23 juillet 2026.

A 9h30 rendez-vous au pavillon cynégétique, chemin dei Cassaîre. Chemin dei Cassaïre Cabane camarguaise des chasseurs (pavillon cynégétique) Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Et si tu réalisais une maisonnette pour les oiseaux ? Ils se sentiront en sécurité et à l’abri. Peut-être auras-tu l’occasion de voir apparaître un jour des oisillons ?…

N’hésite pas à participer à cette activité ludique, et sois créatif…

Cet atelier amusant et inventif permet aux enfants de découvrir la nature tout en apprenant à protéger les petits habitants de nos jardins. Accompagnés par le groupe cynégétique marignanais, les enfants assembleront leur nichoir qu’ils pourront ensuite installer à la maison.

Un moment convivial pour sensibiliser les plus jeunes à la biodiversité et au respect de l’environnement ! .

Chemin dei Cassaïre Cabane camarguaise des chasseurs (pavillon cynégétique) Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 97 officedetourisme@ville-marignane.fr

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English :

How about a birdhouse? They’ll feel safe and protected. Maybe one day you’ll see some chicks appear ….

Don’t hesitate to take part in this fun activity, and be creative…

L’événement Escales Patrimoine Fabrique ton nichoir Marignane a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de Marignane