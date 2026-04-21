Escales patrimoine L’aïoli, entre tradition et dégustation gourmande Restaurant La Crémaillère Marignane

Marignane

Escales patrimoine L’aïoli, entre tradition et dégustation gourmande

Vendredi 24 juillet 2026.

A 18h, au Restaurant La Crémaillère (11 rue René Cailloux). Restaurant La Crémaillère 11 rue René Cailloux Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Profitez du cadre exceptionnel du restaurant La Crémaillère pour tout savoir sur l’aïoli (un plat mais aussi une sauce).

A l’issue de cette découverte culinaire dégustation d’une verrine cuisinée sur place, servie avec un verre de rosé de Provence.

Un plat typique de la cuisine provençale, plein de couleur et de saveurs avec légumes variés, poisson œufs, bulots…, parfois crevettes accompagnés d’une bonne sauce l’aïoli.

Toutes vos interrogations seront savoureusement expliquées au cours d’une conférence par notre ami Michel Méténier. .

Restaurant La Crémaillère 11 rue René Cailloux Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 97 officedetourisme@ville-marignane.fr

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English :

Take advantage of the exceptional setting of La Crémaillère restaurant to learn all about aioli (a dish as well as a sauce).

At the end of this culinary discovery: a tasting of a verrine cooked on site, served with a glass of Provence rosé.

L’événement Escales patrimoine L’aïoli, entre tradition et dégustation gourmande Marignane a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Marignane