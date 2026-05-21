Marignane

La fête de la Saint-Jean à Marignane

Mercredi 24 juin 2026.

A partir de 17h. Skate parc et théâtre de verdure (Balade des familles) Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

A ne pas rater ! Dans une ambiance provençale, et très festive un marché nocturne, food-trucks, danses, musiques provençales, concert, spectacle feu et pyrotechnique.

Vous êtes attendus nombreux.

Programme Fête de la Saint-Jean le 24 juin 2026 à partir de 17h à la balade des familles

– Dès 17h marché nocturne et food trucks

– 19h danses et musiques provençales avec le groupe Bandura

– 20h concert musique provençale de Jean-François Gerold

– 21h30 spectacle feu et pyrotechnique par la compagnie 64 Degrés .

Skate parc et théâtre de verdure (Balade des familles) Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur animation@ville-marignane.fr

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English :

Not to be missed! In a festive Provencal atmosphere: a night market, food-trucks, dances, Provencal music, concerts, fireworks and pyrotechnics.

We look forward to seeing you there.

L’événement La fête de la Saint-Jean à Marignane Marignane a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Marignane