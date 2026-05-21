La fête de la Saint-Jean à Marignane Marignane
La fête de la Saint-Jean à Marignane Marignane mercredi 24 juin 2026.
Marignane
La fête de la Saint-Jean à Marignane
Mercredi 24 juin 2026.
A partir de 17h. Skate parc et théâtre de verdure (Balade des familles) Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
A ne pas rater ! Dans une ambiance provençale, et très festive un marché nocturne, food-trucks, danses, musiques provençales, concert, spectacle feu et pyrotechnique.
Vous êtes attendus nombreux.
Programme Fête de la Saint-Jean le 24 juin 2026 à partir de 17h à la balade des familles
– Dès 17h marché nocturne et food trucks
– 19h danses et musiques provençales avec le groupe Bandura
– 20h concert musique provençale de Jean-François Gerold
– 21h30 spectacle feu et pyrotechnique par la compagnie 64 Degrés .
Skate parc et théâtre de verdure (Balade des familles) Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur animation@ville-marignane.fr
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English :
Not to be missed! In a festive Provencal atmosphere: a night market, food-trucks, dances, Provencal music, concerts, fireworks and pyrotechnics.
We look forward to seeing you there.
L’événement La fête de la Saint-Jean à Marignane Marignane a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Marignane
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