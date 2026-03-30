La Transjaï

Du samedi 20 au dimanche 21 juin 2026. Plage du Jaï Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

La Transjaï une épreuve de longue distance de funboard avec un départ au lièvre toujours spectaculaire. En effet, les coureurs se lancent derrière le bateau traçant la ligne de départ.

De l’émotion ! Des rebondissements… Du grand spectacle !

Il faut espérer que les vents soient propices !

Cette année encore aura lieu, sur le spot, oh ! combien mythique du Jaï, La Transjaï.

La distance à parcourir sera de 15 à 25 km en slalom aileron (planche à voile), en slalom foil (planche à voile foil) et en wingfoil. Il est attendu une centaine de concurrents..



La Transjaï est un rendez-vous très apprécié des funboardeurs de tous niveaux.

A ne pas manquer ! .

Plage du Jaï Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 09 02 18 base@cnmarignanais.fr

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English :

The Transjaï: a long-distance funboard race with a spectacular hare start. The riders launch themselves behind the boat marking the starting line.

Excitement! Twists and turns… A great show!

L’événement La Transjaï Marignane a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de Marignane