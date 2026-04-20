Projection et débat Chers parents Espace culturel Saint-Exupéry Salle Jean Cocteau Marignane
Projection et débat Chers parents Espace culturel Saint-Exupéry Salle Jean Cocteau Marignane mercredi 10 juin 2026.
Marignane
Projection et débat Chers parents
Mercredi 10 juin 2026.
A 20h. Espace culturel Saint-Exupéry Salle Jean Cocteau 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Dans le cadre Art et Essai , le Ciné-Club Paradisio propose une soirée projection Chers parents (comédie). Elle sera suivie d’un débat avec des intervenants très qualifiés et bénévoles.
Vous êtes attendus nombreux.
Un film d’ Emmanuel Patron Par Emmanuel Patron, Armelle Patron
Avec André Dussollier, Miou-Miou, Arnaud Ducret
Synopsis
Quand Alice et Vincent Gauthier convoquent en urgence leurs trois enfants, la fratrie débarque affolée craignant le pire… mais, bonne nouvelle, leurs parents ont en fait touché le Jackpot ! Le problème ils ne comptent pas leur donner un centime.
(Source ALLOCINE ) .
Espace culturel Saint-Exupéry Salle Jean Cocteau 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 61 74 23
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English :
As part of its Art et Essai program, Ciné-Club Paradisio is offering an evening screening of Chers parents (comedy). It will be followed by a debate with highly qualified volunteer speakers.
We look forward to seeing many of you there.
L’événement Projection et débat Chers parents Marignane a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Marignane
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