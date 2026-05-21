Sur un air d’Italie à Marignane Esplanade Laurens Deleuil Marignane
Sur un air d’Italie à Marignane Esplanade Laurens Deleuil Marignane vendredi 12 juin 2026.
Marignane
Sur un air d’Italie à Marignane
Du vendredi 12 au dimanche 14 juin 2026. Esplanade Laurens Deleuil Cours Mirabeau Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-12
La Ville, en partenariat avec l’association Comité de jumelage Marignane-Ravanusa, vous propose de vous dépayser en organisant un marché aux couleurs, saveurs et parfums italiens avec animations, loto en plein air, défilé Vénitiens masqués , et festines.
La Ville, en partenariat avec l’association Comité de jumelage Marignane-Ravanusa, vous propose de vous dépayser en organisant un marché aux couleurs, saveurs et parfums italiens avec animations, loto en plein air, défilé Vénitiens masqués , et festines.
Programme
Vendredi 12 juin
– Food trucks, pizza et gnocchi party à partir de 19h
– Grand loto en plein air à partir de 21h
Samedi 13 juin
– Marché italien de 8h à minuit
Animations
– Balade à poney de 10h à 17h
– Déambulation avec Les Masqués Vénitiens à 11h, 16h et 20h
– Lanceurs de drapeaux florentins à 10h30 et 19 h
– Concours de mangeurs de spaghettis à 19h inscription au 07 82 55 09 46
Festines italiennes à partir de 19h avec restauration sur place avec grand choix de spécialités italiennes.
19h Initiation et représentation à la Danse Tarentelle
Concert 21h VIVA ITALIA Embarquer pour un voyage musical ensoleillé au cœur de l’Italie, à travers un florilège de ses plus belles chansons.
Dimanche 14 juin
– Marché italien de 9h à 17h
– Déjeuner sur l’esplanade avec le chanteur italien Francesco à partir de 12h
Animations
– Ferme pédagogique et balade à poney de 10h à 12h
– Exposition de voitures de 10h à 12h
– Atelier pour enfant masques vénitiens de 10h à 12h
– Lanceurs de drapeaux florentins à 11h
– Concours de mangeurs de spaghetti à 11h30 inscription au 07 82 55 09 46 .
Esplanade Laurens Deleuil Cours Mirabeau Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 50 animation@ville-marignane.fr
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English :
The town, in partnership with the Comité de jumelage Marignane-Ravanusa association, is offering you a change of scenery with a market featuring Italian colors, flavors and aromas, with entertainment, an open-air bingo, a Masked Venetians parade and feasts.
L’événement Sur un air d’Italie à Marignane Marignane a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Marignane
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