Spectacle de danse Voyage autour du monde Théâtre Molière Marignane
Spectacle de danse Voyage autour du monde Théâtre Molière Marignane samedi 20 juin 2026.
Marignane
Spectacle de danse Voyage autour du monde
Samedi 20 juin 2026.
Spectacle enfants à 14h.
Spectacle adultes à 20h. Théâtre Molière 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
L’association Oka Dance vous convie à son grand gala de danse.
Deux beaux rendez-vous au programme à ne pas manquer !
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Théâtre Molière 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 77 74 38 contact@oka-dance.fr
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English :
The Oka Dance association invites you to its major dance gala.
Two great events not to be missed!
L’événement Spectacle de danse Voyage autour du monde Marignane a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de Marignane
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