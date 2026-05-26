Spectacle de danse Voyage autour du monde Théâtre Molière Marignane

Marignane

Spectacle de danse Voyage autour du monde

Samedi 20 juin 2026.

Spectacle enfants à 14h.

Spectacle adultes à 20h. Théâtre Molière 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

L’association Oka Dance vous convie à son grand gala de danse.

Deux beaux rendez-vous au programme à ne pas manquer !

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Théâtre Molière 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 77 74 38 contact@oka-dance.fr

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English :

The Oka Dance association invites you to its major dance gala.

Two great events not to be missed!

L’événement Spectacle de danse Voyage autour du monde Marignane a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de Marignane