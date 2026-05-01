Journée sport en famille Chemin de l’Esteou Marignane
Journée sport en famille Chemin de l’Esteou Marignane samedi 30 mai 2026.
Marignane
Journée sport en famille
Samedi 30 mai 2026 de 9h à 18h. Chemin de l’Esteou Base des sports et des loisirs Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Une journée placée sous le signe du sport et de la famille un excellent moyen de renforcer les liens intergénérationnels !
Des moments partagés conviviaux grâce à de nombreuses activités alliant divertissement, découvertes sportives et plaisir du sport.
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Chemin de l’Esteou Base des sports et des loisirs Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur sports@ville-marignane.fr
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English :
A day dedicated to sport and family: an excellent way to strengthen intergenerational ties!
A wide range of activities combining entertainment, sports discovery and fun.
L’événement Journée sport en famille Marignane a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Marignane
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