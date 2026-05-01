Journée sport en famille Chemin de l’Esteou Marignane

Marignane

Journée sport en famille

Samedi 30 mai 2026 de 9h à 18h. Chemin de l’Esteou Base des sports et des loisirs Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Une journée placée sous le signe du sport et de la famille un excellent moyen de renforcer les liens intergénérationnels !

Des moments partagés conviviaux grâce à de nombreuses activités alliant divertissement, découvertes sportives et plaisir du sport.

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Chemin de l’Esteou Base des sports et des loisirs Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur sports@ville-marignane.fr

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English :

A day dedicated to sport and family: an excellent way to strengthen intergenerational ties!

A wide range of activities combining entertainment, sports discovery and fun.

L’événement Journée sport en famille Marignane a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Marignane