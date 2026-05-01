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Journée sport en famille Chemin de l’Esteou Marignane

Journée sport en famille Chemin de l’Esteou Marignane samedi 30 mai 2026.

Lieu : Chemin de l'Esteou

Adresse : Base des sports et des loisirs

Ville : 13700 Marignane

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Marignane

Journée sport en famille

Samedi 30 mai 2026 de 9h à 18h. Chemin de l’Esteou Base des sports et des loisirs Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Une journée placée sous le signe du sport et de la famille un excellent moyen de renforcer les liens intergénérationnels !
Des moments partagés conviviaux grâce à de nombreuses activités alliant divertissement, découvertes sportives et plaisir du sport.
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Chemin de l’Esteou Base des sports et des loisirs Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   sports@ville-marignane.fr

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English :

A day dedicated to sport and family: an excellent way to strengthen intergenerational ties!
A wide range of activities combining entertainment, sports discovery and fun.

L’événement Journée sport en famille Marignane a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Marignane

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