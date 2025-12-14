Musique Concert des orchestres à cordes et à vent du conservatoire Espace culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière Marignane

Musique Concert des orchestres à cordes et à vent du conservatoire

Vendredi 12 juin 2026.

A 19h. Espace culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Les élèves du conservatoire de musique de Marignane vous invitent à passer une soirée festive en leur compagnie.

Vous pourrez écouter les orchestres à cordes, à vent ainsi que l’orchestre symphonique qui clôturera ce moment musical.

Venez les applaudir !

Le projet pédagogique du conservatoire de musique de Marignane favorise la pratique musicale collective.

Chaque semaine, les enfants et adultes ont le bonheur de se retrouver pour partager leur plaisir de jouer ensemble avec leurs professeurs. Ainsi, ces répétitions deviennent des moments de partage, d’écoute et de joie. Chaque musicien aura à cœur de vous transmettre son plaisir de jouer d’un instrument, d’appartenir à un groupe et de vivre un moment artistique intense.

Au programme des œuvres classiques et/ou originales et des musiques de films et/ou populaires.

A ne pas manquer ! Vous êtes attendus très nombreux… .

Espace culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 32 musique@ville-marignane.fr

English :

Students from the Marignane Conservatory of Music invite you to spend a festive evening in their company.

You’ll be able to listen to the string and wind orchestras, as well as the symphony orchestra, which will bring the evening to a close.

Come and applaud!

L’événement Musique Concert des orchestres à cordes et à vent du conservatoire Marignane a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme de Marignane