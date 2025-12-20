Fête de la musique Marignane

Fête de la musique

Dimanche 21 juin. Marignane Bouches-du-Rhône

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Evènement unique qui se déroule tous les ans, le 21 juin, passage du printemps à l’été, et qui est vécu simultanément par des millions de personnes à travers le monde.

Alors, venez fêter la musique dans toute sa diversité à Marignane !

Le 21 juin, premier jour de l’été qui symbolise la fête de la musique !

Proposée en 1983 par Jack Lang, alors ministre de la culture, elle a aujourd’hui conquis le monde entier. Et pour cause, elle donne à tous les musiciens et chanteurs qu’ils soient amateurs ou confirmés, la possibilité de se mettre en live, sur le devant de la scène, le temps d’une soirée.

Ainsi, des concerts ont lieu toute la nuit dans toutes les villes de France. .

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 11 11 standardmairie@ville-marignane.fr

English :

It’s a unique event that takes place every year on June 21, when spring turns to summer, and is experienced simultaneously by millions of people around the world.

So come and celebrate music in all its diversity in Marignane!

