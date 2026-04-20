Escales Patrimoine Marignane
Escales Patrimoine Marignane jeudi 9 juillet 2026.
Marignane
Escales Patrimoine
Du 09/07 au 29/08/2026 tous les jours.
Planning à l’Office de Tourisme, sur sa page facebook et son site. Lieux divers Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-09
Dans le cadre des Escales Patrimoine , pour le plaisir des petits et des grands, l’Office de Tourisme de Marignane, en partenariat avec les Services de la Ville, développe chaque été des parcours thématiques guidés et des activités très originales !
Un programme de découvertes payantes (mais pas que !) animées par des intervenants de qualité vous sont proposées randonnées commentées, visites historiques, promenades spéciales, initiations atypiques…
Des activités culturelles et ludiques à faire en autonomie sont également mises à votre disposition à l’Office de tourisme jeu de découvertes et d’énigmes à résoudre, circuit amusant Au fil de l’eau … Enfin, vous avez la possibilité de vous balader sur le GR2013 !
Soyez touristes en Provence ! .
Lieux divers Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 97 officedetourisme@ville-marignane.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of its Escales Patrimoine program, the Marignane Tourist Office, in partnership with the town’s departments, offers guided themed tours and highly original activities for young and old alike every summer!
L’événement Escales Patrimoine Marignane a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Marignane
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