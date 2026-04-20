Grande fête du 14 juillet Marignane
Grande fête du 14 juillet Marignane mardi 14 juillet 2026.
Marignane
Grande fête du 14 juillet
Mardi 14 juillet 2026. Cours Mirabeau Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Le 14 juillet est déclaré fête nationale et jour férié depuis 1880 en référence aux 14 juillet 1789 (prise de la Bastille) et 1790 (fête de la Fédération). Un RV très attendu pour ses festivités qui se poursuivent traditionnellement sur le dance floor .
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Cours Mirabeau Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur animation@ville-marignane.fr
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English :
July 14 has been a national holiday since 1880, in reference to July 14, 1789 (storming of the Bastille) and 1790 (Fête de la Fédération). A long-awaited event with festivities that traditionally continue on the dance floor.
L’événement Grande fête du 14 juillet Marignane a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Marignane
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