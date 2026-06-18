La Polynésie s’invite à Marignane Marignane
La Polynésie s’invite à Marignane Marignane vendredi 10 juillet 2026.
Marignane
La Polynésie s’invite à Marignane
Du 10/07 au 12/08/2026.
Sur 3 jours à partir de 8h30. Parking plage du Jaï Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-07-10
Immersion au cœur de la culture polynésienne avec un village d’artisans, des animations, de la danse tahitienne ainsi que des artistes tatoueurs.
Possibilité de se restaurer.
Détail du programme www.marignane.fr
.
Parking plage du Jaï Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur animation@ville-marignane.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Immerse yourself in Polynesian culture with a crafts village, entertainment, Tahitian dance, and tattoo artists.
Food and drink available.
Program details: www.marignane.fr
L’événement La Polynésie s’invite à Marignane Marignane a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Marignane
À voir aussi à Marignane (Bouches-du-Rhône)
- La fête de la Saint-Jean à Marignane Marignane 24 juin 2026
- Astroluna festival Marignane 4 juillet 2026
- Escales Patrimoine Marignane 8 juillet 2026
- Fête du Jaï Marignane 14 juillet 2026
- Grande fête du 14 juillet Marignane 14 juillet 2026