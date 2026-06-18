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La Polynésie s’invite à Marignane Marignane

La Polynésie s’invite à Marignane Marignane vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : Parking plage du Jaï

Ville : 13700 Marignane

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Tarif :

Marignane

La Polynésie s’invite à Marignane

Du 10/07 au 12/08/2026.
Sur 3 jours à partir de 8h30. Parking plage du Jaï Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-07-10

Immersion au cœur de la culture polynésienne avec un village d’artisans, des animations, de la danse tahitienne ainsi que des artistes tatoueurs.
Possibilité de se restaurer.

Détail du programme www.marignane.fr
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Parking plage du Jaï Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   animation@ville-marignane.fr

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English :

Immerse yourself in Polynesian culture with a crafts village, entertainment, Tahitian dance, and tattoo artists.
Food and drink available.

Program details: www.marignane.fr

L’événement La Polynésie s’invite à Marignane Marignane a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Marignane

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