Marignane

Astroluna festival

Samedi 4 juillet 2026.

De 13h à minuit. Plage du Jaï Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Cap sur la plage du Jaï pour une journée hors du temps ! L’Astroluna festival vous propose une expérience unique entre live, DJ sets, performances et vibes estivales.

Programmation Keblack / Leto / Gradur et d’autres surprises …

RDV le 4 juillet !

Ce festival au bord de l’Étang de Berre promet une immersion complète mêlant musiques urbaines, électro-house, performances live et découvertes artistiques, dans un cadre propice à la fête et au partage.

Parmi les têtes d’affiche annoncées Gradur, Leto, Keblack. Ils seront accompagnés d’artistes aux univers variés comme Carla (gagnante de The Voice Kid ), DJ Andyman ou encore DJ Messina, DJ Dr Bisous et Vin-G & Fresh ADN…



Il entend réunir artistes de renom et talents émergents tout en proposant une véritable expérience immersive grâce à un village festival convivial.



Un festival en plein air qui mêlera musique, art et ambiance estival. .

Plage du Jaï Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Head to Ja%EF Beach for a day that feels like a lifetime away! The Astroluna Festival offers a unique experience featuring live music, DJ sets, performances, and summer vibes.

Lineup: Keblack / Leto / Gradur and other surprises…

See you on July 4!

L’événement Astroluna festival Marignane a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de Marignane