Escales Patrimoine Entre Histoire et Nature, une visite à deux voix Chemin dei Cassaïres Marignane

Marignane

Escales Patrimoine Entre Histoire et Nature, une visite à deux voix

Mercredi 15 juillet 2026.

Rendez-vous à 17h45 au début du chemin dei Cassaïre, près de la cabane camarguaise des chasseurs

Pas de dénivelé. Chemin dei Cassaïres Cabane camarguaise des chasseurs Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Jeff, guide nature municipal et Michel Méténier, guide historien vous partagent à la fois la richesse du lieu, son écosystème et son histoire fascinante.

Le coin est préservé, la végétation est belle, les cabanes de sagne témoignent de vieilles activités.

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Chemin dei Cassaïres Cabane camarguaise des chasseurs Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 97 officedetourisme@ville-marignane.fr

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English :

Jeff, a municipal nature guide, and Michel Méténier, a historian guide, will share with you the richness of this place, its ecosystem, and its fascinating history.

The area is well-preserved, the vegetation is beautiful, and the sap huts bear witness to past activities.

L’événement Escales Patrimoine Entre Histoire et Nature, une visite à deux voix Marignane a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme de Marignane