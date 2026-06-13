Escales Patrimoine Entre Histoire et Nature, une visite à deux voix Chemin dei Cassaïres Marignane
Escales Patrimoine Entre Histoire et Nature, une visite à deux voix Chemin dei Cassaïres Marignane mercredi 15 juillet 2026.
Marignane
Escales Patrimoine Entre Histoire et Nature, une visite à deux voix
Mercredi 15 juillet 2026.
Rendez-vous à 17h45 au début du chemin dei Cassaïre, près de la cabane camarguaise des chasseurs
Pas de dénivelé. Chemin dei Cassaïres Cabane camarguaise des chasseurs Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Jeff, guide nature municipal et Michel Méténier, guide historien vous partagent à la fois la richesse du lieu, son écosystème et son histoire fascinante.
Le coin est préservé, la végétation est belle, les cabanes de sagne témoignent de vieilles activités.
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Chemin dei Cassaïres Cabane camarguaise des chasseurs Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 97 officedetourisme@ville-marignane.fr
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English :
Jeff, a municipal nature guide, and Michel Méténier, a historian guide, will share with you the richness of this place, its ecosystem, and its fascinating history.
The area is well-preserved, the vegetation is beautiful, and the sap huts bear witness to past activities.
L’événement Escales Patrimoine Entre Histoire et Nature, une visite à deux voix Marignane a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme de Marignane
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