Escales Patrimoine Randonnées au coucher de soleil, le Jaï sauvage Le Jaï Marignane

Informations pratiques

Marignane

Escales Patrimoine Randonnées au coucher de soleil, le Jaï sauvage

Mardi 25 août 2026 de 18h30 à 21h.

Rendez-vous à 18h30 à l’aire de stationnement des Garances (au bout de l’avenue Henri Fabre, côté Marignane).

Durée 2h30, pas de dénivelé. Le Jaï Avenue Henri Fabre Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 18:30:00

fin : 2026-08-25 21:00:00

Date(s) :

2026-08-25

A la superbe lumière de fin de journée d’été qui transcende l’horizon et les paysages originaux, Jeff, guide nature municipal de Marignane, spécialiste environnement vous expliquera l’écosystème des étangs, le système de bourdigues, la flore et la faune.

Le Jaï, c’est une langue de terre, un lido, entre les 2 étangs de Berre et de Bolmon.

La nature y est superbe, protégée par le Conservatoire du littoral vue dégagée vers les collines d’Istres et le canal de Caronte qui s’ouvre vers la Méditerranée, c’est un spot de glisse et vous y verrez à coup sûr des voiles de kitesurfs et de windsurfs avec des couleurs magnifiques dans le ciel de Provence et des vitesses impressionnantes.

Une expérience à vivre sur les sentiers parcourus à la superbe lumière de fin de journée d’été qui transcende l’horizon et les paysages originaux.

Cette année, Jeff vous fera découvrir 2 aspects du Jaï (le Jaï sanctuarisé sauvage, et les aménagements de l’étang du Bolmon) ! .

Le Jaï Avenue Henri Fabre Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 97 officedetourisme@ville-marignane.fr

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English :

In the superb light of a late summer day, which transcends the horizon and the original landscapes, Jeff, Marignane?s municipal nature guide and environmental specialist, will explain the ecosystem of the ponds, the bumblebee system, and the flora and fauna.

L’événement Escales Patrimoine Randonnées au coucher de soleil, le Jaï sauvage Marignane a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme de Marignane