Escapade à Gonneville-sur-Mer — La Vie devant soi — Lecture musicale & apéritif — 25es Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie Office de Tourisme Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer

Escapade à Gonneville-sur-Mer — La Vie devant soi — Lecture musicale & apéritif — 25es Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie

Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 14:30:00

fin : 2026-07-27 19:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Du 18 juillet au 20 août 2026, les 25es Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie célèbrent l’altérité à travers près de 130 rendez-vous mêlant littérature, théâtre, musique, danse et cinéma dans 32 villes et villages, avec une programmation pour tous les âges.

Le lundi 27 juillet, une escapade originale est proposée au départ de l’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer cap sur Gonneville-sur-Mer, village augeron, pour une après-midi mêlant découverte patrimoniale, lecture musicale et moment de convivialité.

Le car quitte Trouville-sur-Mer à 14 h 30 pour une visite du village — l’église Notre-Dame de l’Assomption, la villa Les Rocailles et les charmes discrets du pays d’Auge — avant que la lecture ne prenne le relais à 17 h 30. Au programme, La Vie devant soi de Romain Gary, publié sous le pseudonyme d’Émile Ajar et couronné du prix Goncourt en 1975. Le roman raconte la relation improbable et bouleversante entre Momo, un jeune garçon arabe musulman, et Madame Rosa, une vieille prostituée juive rescapée d’Auschwitz — une histoire d’amour inconditionnel qui transcende toutes les frontières. Bruno Putzulu, comédien aux multiples facettes, donne vie à ce texte magistral, accompagné à l’accordéon par Aurélien Noël. Un apéritif clôture la rencontre avant le retour en car à 19 h.

Cet événement est exclusivement réservé aux participants voyageant en car. La jauge est limitée à 62 places.

Infos pratiques

– Date lundi 27 juillet

– Départ 14 h 30, Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer (retour à 19 h)

– Lieu de la lecture villa Les Rocailles, Gonneville-sur-Mer

– Programme 14 h 30 départ en car — visite du village — 17 h 30 lecture musicale & apéritif — 19 h retour

– Tarif 35 € (transport inclus) — Pass Festival Intégral 320 € (nominatif, valable pour tous les spectacles)

– Jauge limitée 62 places

– Réservation indispensable rencontresdete.fr ou à l’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer

– Les billets ne sont ni repris ni échangés, sauf annulation de la part des organisateurs

– Avec le soutien de la mairie de Gonneville-sur-Mer .

Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Escapade à Gonneville-sur-Mer — La Vie devant soi — Lecture musicale & apéritif — 25es Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie

From 18 July to 20 August 2026, the 25th Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie will be celebrating otherness through almost 130 events combining literature, theatre, music, dance and cinema in 32 towns and villages, with a programme for all ages.

L’événement Escapade à Gonneville-sur-Mer — La Vie devant soi — Lecture musicale & apéritif — 25es Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Trouville