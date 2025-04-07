Escapade au MuMa — Monet au Havre & rencontre avec Grégoire Bouillier — 25es Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie Office de Tourisme Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer

Escapade au MuMa — Monet au Havre & rencontre avec Grégoire Bouillier — 25es Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie

Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Du 18 juillet au 20 août 2026, les 25es Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie célèbrent l’altérité à travers près de 130 rendez-vous mêlant littérature, théâtre, musique, danse et cinéma dans 32 villes et villages, avec une programmation pour tous les âges.

Le mercredi 19 août, une escapade littéraire et artistique est proposée au départ de l’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer, dans le cadre du festival Normandie Impressionniste. Direction Le Havre et le musée d’art moderne André Malraux — le MuMa — pour une après-midi placée sous le signe de Claude Monet.

Le car quitte Trouville-sur-Mer à 14 h 30 pour rejoindre le MuMa, qui présente cet été l’exposition Monet au Havre — une plongée inédite dans les trente premières années décisives du peintre, à travers près d’une centaine d’œuvres et de documents. Le musée accueille également deux installations monumentales de l’artiste et activiste chinois Ai Weiwei ses Water Lilies, composées de 650 000 briques de LEGO, revisitent les Nymphéas de Monet sur plus de quinze mètres chacune.

À 18 h, place à la rencontre littéraire avec Grégoire Bouillier, auteur de nombreux ouvrages primés, dont Le Syndrome de l’Orangerie, publié en 2024 chez Flammarion. Dans ce livre, une enquête aussi érudite que désopilante mène le détective Bmore de l’Orangerie à Giverny, en passant par le Japon et Auschwitz-Birkenau, pour tenter d’élucider un mystère lié aux Nymphéas. La rencontre est présentée par Nadine Eghels. Le retour en car est prévu à 19 h 15.

Cet événement est exclusivement réservé aux participants voyageant en car. La jauge est limitée à 62 places.

Infos pratiques

– Date mercredi 19 août

– Départ 14 h 30, Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer (retour à 19 h 15)

– Lieu musée d’art moderne André Malraux (MuMa), Le Havre

– Programme 14 h 30 départ en car — visite de l’exposition — 18 h rencontre littéraire avec Grégoire Bouillier — 19 h 15 retour

– Dans le cadre du festival Normandie Impressionniste

– Tarif 35 € (transport inclus) — Pass Festival Intégral 320 € (nominatif, valable pour tous les spectacles)

– Jauge limitée 62 places

– Réservation indispensable rencontresdete.fr ou à l’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer

– Les billets ne sont ni repris ni échangés, sauf annulation de la part des organisateurs .

Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

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English : Escapade au MuMa — Monet au Havre & rencontre avec Grégoire Bouillier — 25es Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie

From 18 July to 20 August 2026, the 25th Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie will be celebrating otherness through almost 130 events combining literature, theatre, music, dance and cinema in 32 towns and villages, with a programme for all ages.

L’événement Escapade au MuMa — Monet au Havre & rencontre avec Grégoire Bouillier — 25es Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Trouville