Escapade en cuisine au Fournil de Bellefois Neuville-de-Poitou
jeudi 29 octobre 2026 · Neuville-de-Poitou
Informations pratiques
Neuville-de-Poitou
Escapade en cuisine au Fournil de Bellefois
Neuville-de-Poitou Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 10:00:00
fin : 2026-10-29
Date(s) :
2026-10-29
Immersion en cuisine autour du chocolat lors d’un atelier culinaire à la boulangerie le fournil de Bellefois , apprenez les techniques et repartez avec votre pièce en chocolat.
Immersion en cuisine autour du chocolat lors d’un atelier culinaire à la boulangerie le fournil de Bellefois , apprenez les techniques et repartez avec votre pièce en chocolat. .
Neuville-de-Poitou 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr
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English : Escapade en cuisine au Fournil de Bellefois
Immerse yourself in the world of chocolate during a culinary workshop %E0 at the bakery %AB Le Fournil de Bellefois %BB—learn the techniques and take home your own chocolate creation.
L’événement Escapade en cuisine au Fournil de Bellefois Neuville-de-Poitou a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Haut-Poitou