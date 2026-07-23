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Escapade en cuisine au Fournil de Bellefois Neuville-de-Poitou

jeudi 29 octobre 2026 · Neuville-de-Poitou

Escapade en cuisine au Fournil de Bellefois Neuville-de-Poitou

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
86170 Neuville-de-Poitou
Département
Vienne
Tarif
5 5 Tarif de base plein tarif

Neuville-de-Poitou

Escapade en cuisine au Fournil de Bellefois

Neuville-de-Poitou Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 10:00:00
fin : 2026-10-29

Date(s) :
2026-10-29

Immersion en cuisine autour du chocolat lors d’un atelier culinaire à la boulangerie le fournil de Bellefois , apprenez les techniques et repartez avec votre pièce en chocolat.
Immersion en cuisine autour du chocolat lors d’un atelier culinaire à la boulangerie le fournil de Bellefois , apprenez les techniques et repartez avec votre pièce en chocolat.   .

Neuville-de-Poitou 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15  contact@tourisme-hautpoitou.fr

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English : Escapade en cuisine au Fournil de Bellefois

Immerse yourself in the world of chocolate during a culinary workshop %E0 at the bakery %AB Le Fournil de Bellefois %BB—learn the techniques and take home your own chocolate creation.

L’événement Escapade en cuisine au Fournil de Bellefois Neuville-de-Poitou a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Haut-Poitou

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