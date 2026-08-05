UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Neuville-de-Poitou

Ici, nos savoir-faire Visite Huilerie de Neuville Neuville-de-Poitou

mercredi 21 octobre 2026 · Neuville-de-Poitou

Ici, nos savoir-faire Visite Huilerie de Neuville Neuville-de-Poitou

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
2 Rue Robert Schuman
Ville
86170 Neuville-de-Poitou
Département
Vienne
Tarif
Gratuit

Neuville-de-Poitou

Ici, nos savoir-faire Visite Huilerie de Neuville

2 Rue Robert Schuman Neuville-de-Poitou Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:30:00
fin : 2026-10-21

Date(s) :
2026-10-21 2026-10-22

Huilerie artisanale depuis 1850 fabriquant des huiles vierges.
Visite de l’atelier de production d’huiles vierges avec explication de l’histoire et du fonctionnement des machines. Dégustation à  la suite de la visite   .

2 Rue Robert Schuman Neuville-de-Poitou 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine   info@huilerie-de-neuville.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ici, nos savoir-faire Visite Huilerie de Neuville

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite Huilerie de Neuville Neuville-de-Poitou a été mis à jour le 2026-08-05 par CRT Nouvelle-Aquitaine

À voir aussi à Neuville-de-Poitou (Vienne)