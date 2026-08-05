Ici, nos savoir-faire Visite Huilerie de Neuville Neuville-de-Poitou
mercredi 21 octobre 2026 · Neuville-de-Poitou
Informations pratiques
Neuville-de-Poitou
Ici, nos savoir-faire Visite Huilerie de Neuville
2 Rue Robert Schuman Neuville-de-Poitou Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:30:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21 2026-10-22
Huilerie artisanale depuis 1850 fabriquant des huiles vierges.
Visite de l’atelier de production d’huiles vierges avec explication de l’histoire et du fonctionnement des machines. Dégustation à la suite de la visite .
2 Rue Robert Schuman Neuville-de-Poitou 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine info@huilerie-de-neuville.com
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English : Ici, nos savoir-faire Visite Huilerie de Neuville
L’événement Ici, nos savoir-faire Visite Huilerie de Neuville Neuville-de-Poitou a été mis à jour le 2026-08-05 par CRT Nouvelle-Aquitaine