Informations pratiques

Neuville-de-Poitou

Ici, nos savoir-faire Visite Huilerie de Neuville

2 Rue Robert Schuman Neuville-de-Poitou Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:30:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-22

Huilerie artisanale depuis 1850 fabriquant des huiles vierges.

Visite de l’atelier de production d’huiles vierges avec explication de l’histoire et du fonctionnement des machines. Dégustation à la suite de la visite .

2 Rue Robert Schuman Neuville-de-Poitou 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine info@huilerie-de-neuville.com

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English : Ici, nos savoir-faire Visite Huilerie de Neuville

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite Huilerie de Neuville Neuville-de-Poitou a été mis à jour le 2026-08-05 par CRT Nouvelle-Aquitaine