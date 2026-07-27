Escapades en Maine Saosnois Visite insolite de la Gendarmerie Mobile Mamers
mercredi 28 octobre 2026 · Mamers
Informations pratiques
Mamers
Escapades en Maine Saosnois Visite insolite de la Gendarmerie Mobile
Quartier Galois, 7 rue du Colonel Arnaud Beltrame Mamers Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 10:00:00
fin : 2026-10-28 12:30:00
Date(s) :
2026-10-28
Escapades en Maine Saosnois Visite insolite de la Gendarmerie Mobile
Poussez les portes de la caserne de la gendarmerie mobile de Mamers pour une visite insolite à la découverte des lieux, de leur fonctionnement et des missions assurées au quotidien par les gendarmes.
Une occasion rare d’explorer les coulisses de cette institution et d’échanger avec les équipes sur leur métier.
Gratuit | À 10h
Places limitées
Les participants doivent impérativement être munis de leur pièce d’identité. .
Quartier Galois, 7 rue du Colonel Arnaud Beltrame Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com
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English :
Getaways in the Maine-Saosnois Region: An Unusual Tour of the Mobile Gendarmerie
L’événement Escapades en Maine Saosnois Visite insolite de la Gendarmerie Mobile Mamers a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Maine Saosnois
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